Раздетый тюменец пытался угнать грузовик, чтобы в тепле доехать до дома

В Тюмени по горячим следам задержали 27-летнего предпринимателя, намеревавшегося угнать грузовик. Его приметил хозяин транспорта и вызвал полицию.

Мужчина возвращался с вечеринки в состоянии алкогольного опьянения, из одежды на нем было только нижнее белье. Молодой человек обратил внимание на припаркованный грузовик и задумал угнать его, чтобы в тепле добраться до дома. Мужчина разбил стекло и воспользовался оставленными в замке зажигания ключами, но уехать далеко не успел, он был задержан на месте. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело за попытку неправомерного завладения автомобилем без цели хищения.