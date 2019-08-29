На тоболяка, разнесшего дом бывшей жены, завели уголовное дело

14:45 29 августа 2019
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В Тобольске в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее бывший супруг повредил имущество, которое она купила после развода.

Мужчина пришел к экс-супруге в гости, они поссорились. Женщина уехала, а он тем временем разбил в доме всю бытовую и цифровую технику. По полу мужчина рассыпал комбикорм для животных, после чего покинул помещение.

Мужчина был задержан и доставлен в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества".

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