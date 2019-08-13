В Тюменской области 67-летний мужчина попал под поезд

15:42 13 августа 2019
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Трагический инцидент произошел 10 августа поздним вечером на перегоне Тюмень — Утяшево.

В 22 часа 50 минут под пассажирский поезд попал мужчина 1952 года рождения. Он погиб.

"Подаваемые машинистом поезда сигналы большой громкости и экстренное торможение не позволили избежать наезда", — сообщает Уральское следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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