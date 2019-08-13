В Тюменской области 67-летний мужчина попал под поезд

Трагический инцидент произошел 10 августа поздним вечером на перегоне Тюмень — Утяшево.
В 22 часа 50 минут под пассажирский поезд попал мужчина 1952 года рождения. Он погиб.
"Подаваемые машинистом поезда сигналы большой громкости и экстренное торможение не позволили избежать наезда", — сообщает Уральское следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
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