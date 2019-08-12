Тюменцу, обстрелявшему росгвардейцев, предъявлено обвинение

Фото: СУ СКР по Тюменской области

Житель Тюмени, который на днях обстрелял сотрудников Росгвардии, погнавшихся за ним, обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Инцидент произошел 10 августа 2019 года около 00:20 минут на улице Интернациональной. Местный житель, вооруженный двумя ножами, травматическим и сигнальным пистолетами, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сотрудников Росгвардии.

Как сообщалось ранее, в ответ сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие. Тюменец был ранен в ногу.

Как оказалось, двое сотрудников Росгвардии остановили тюменца, который передвигался на велосипеде, для проверки. Мужчина бросил велосипед и скрылся в лесополосе. На требование выйти и показать документы он начал обстрел.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.