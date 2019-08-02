С тюменского завода сотрудники украли 9 тонн сырья

В Тюмени перед судом предстанут четверо мужчин, которые совершили кражу с предприятия в особо крупном размере.

В октябре 2018 года трое работников завода при пособничестве охранника вывезли с территории предприятия 9 тонн сырья для промышленного производства — полиэтилен. Сумма ущерба составила 1 млн рублей.

Когда была выявлена недостача, предприятие обратилось в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Трем злоумышленникам за кражу грозит до десяти лет лишения свободы, четвертого будут судить за пособничество.