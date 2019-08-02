С тюменского завода сотрудники украли 9 тонн сырья

10:45 02 августа 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Тюмени перед судом предстанут четверо мужчин, которые совершили кражу с предприятия в особо крупном размере.

В октябре 2018 года трое работников завода при пособничестве охранника вывезли с территории предприятия 9 тонн сырья для промышленного производства — полиэтилен. Сумма ущерба составила 1 млн рублей.

Когда была выявлена недостача, предприятие обратилось в полицию. Было возбуждено уголовное дело.  Трем злоумышленникам за кражу грозит до десяти лет лишения свободы, четвертого будут судить за пособничество.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2019