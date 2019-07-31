По факту гибели людей при хлопке газа в Боровском возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) возбуждено по факту трагедии, произошедшей сегодня, 31 июля, рано утром в поселке Боровском Тюменского района.

В 4:20 в частном жилом доме по улице Набережной произошел хлопок бытового газа, в результате чего обрушился дом и начался пожар. После тушения огня при разборе завалов были обнаружены два тела: 58-летнего мужчины и его 10-летней внучки.

"Руководителем следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области Александром Кубляковым расследование уголовного дела взято на личный контроль", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы.