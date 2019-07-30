Житель тюменского села ответит за сообщение о якобы готовящемся теракте

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя села Яр Тюменского района. Мужчина позвонил в экстренную службу и рассказал о том, что вскоре будет подорван один из мостов в Ялуторовском районе.
Как оказалось, 31-летний житель Яра в состоянии алкогольного опьянения сообщил о готовящемся подрыве железнодорожного моста через реку Тобол. На место прибыла следственно-оперативная группа, однако никаких предметов, представляющих опасность, там обнаружено не было.
Мужчина обвиняется по ч.2 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве". Дело направлено в суд.
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