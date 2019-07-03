Полиция разыскивает мужчин, устроивших пальбу в ТЦ "Кристалл"

Сегодня, 3 июля, в ОП №1 УМВД России по Тюмени поступило сообщение о стрельбы в торгово-развлекательном центре. На место выдвинулись наряды полиции для установления обстоятельств случившегося.
По предварительным данным известно, что между посетителями произошел конфликт и один из участников произвел выстрелы из травматического пистолета. После этого мужчины покинули торговый центр.
В настоящее время полиция проводит комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление и розыск участников конфликта. Введен план "Перехват".
Информация, размещенная в социальных сетях о возможных заложниках и пострадавших, не соответствует действительности, подчеркивают в пресс-службе областной полиции.
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