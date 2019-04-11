Тюменской УК выписали штраф за долг в 3 млн рублей

В Тюмени нарушения в деятельности ООО УК "Строй-Сиб" выявила прокуратура. Общество задолжало ресурсоснабжающим организациям более 3 млн рублей.

"В отношении руководителя возбуждено административное дело по ч.1 ст. 7.23.3 КоАП РФ (нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами). Суд оштрафовал руководителя управляющей компании на 25 тыс. рублей", — сообщает прокуратуры Тюменской области. Ликвидация долгов также находится на контроле прокуратуры.