В Тюменской области бухгалтер похищала деньги на питание дошкольников

11:25 15 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

В Исетском районе Тюменской области бывший бухгалтер школы предстанет перед судом за присвоение более 800 тысяч рублей, которые должны были пойти на питание детей.

В 2016 году женщина, работавшая главным бухгалтером в подразделении Бархатовской средней школы — детском саду "Солнышко", стала присваивать поступавшие от родителей деньги за питание детей в дошкольном учреждении. 

Бархатовская школа в качестве филиала была присоединена к Исетской средней школе №2, где женщина, ставшая и.о. главного бухгалтера, продолжила присваивать деньги родителей. Также она стала похищать деньги за питание детей в Бархатовской школе, а также однажды присвоила деньги за питание в Красновской школе — филиалах Исетской средней школы №2.

Хищение было выявлено в июле 2018 года, когда руководство Исетской средней школы вместе побывало в Бархатовской школе, чтобы разобраться, почему не поступает родительская плата за питание. 

По сообщению пресс-службы прокуратуры Тюменской области, общая сумма присвоенных средств составила более 845 тысяч рублей.

Теги: детские сады , хищение , школы
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