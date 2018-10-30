На мужчину, избившего любовника сожительницы монтировкой, завели уголовное дело

12:49 29 октября 2018
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Фото: pixabay.com

Конфликт между участниками любовного треугольника обернулся уголовным делом в Омутинском районе Тюменской области.

На днях звонок в полицию поступил из дома на улице Свердлова. Мужчина сообщил, что ему угрожали убийством. Прибывшие на место полицейские восстановили картину произошедшего.

Местный житель заподозрил сожительницу в измене и предпринял за ней слежку. Когда женщина зашла в дом к новому возлюбленному, он разбил окно, залез в комнату и несколько раз ударил соперника монтировкой по спине и лицу. После это нападавший скрылся, забрав с собой сожительницу.

Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, 44-летний мужчина признал свою вину, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Теги: любовь , уголовное дело
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