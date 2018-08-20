В ближайшие сутки в Тюмени возможны сильные ливни и шквалистый ветер

По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу дня 20 августа и в течение суток 21 августа на юге Тюменской области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, усиление ветра 21 августа до 15-20 м/с. В Тюмени сильный дождь, усиление ветра до 18 м/с ожидаются в дневные часы 21 августа. Возможно резкое ухудшение дорожной обстановки.

ФКУ "Уралуправтодор" просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).

Служба спасения: 112, 001