В ближайшие сутки в Тюмени возможны сильные ливни и шквалистый ветер

13:00 20 августа 2018
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caoinform.ru
| Фото: caoinform.ru

По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу дня 20 августа и в течение суток 21 августа на юге Тюменской области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, усиление ветра 21 августа до 15-20 м/с. В Тюмени сильный дождь, усиление ветра до 18 м/с ожидаются в дневные часы 21 августа. Возможно резкое ухудшение дорожной обстановки.

 ФКУ "Уралуправтодор" просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

 Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).

Служба спасения: 112, 001

Теги: дождь , прогноз погоды , ураган
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