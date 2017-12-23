В Югре изъяли 30 тысяч бутылок опасного алкоголя

В Ханты-Мансийском округе пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом контрафактного алкоголя на территории округа.

Участие в операции приняли сотрудники Следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, полиции и Росгвардии.

По подозрению в причастности к незаконному бизнесу задержаны семь уроженцев средней Азии. По версии следствия, алкоголь закупался за пределами округа, затем складировался в двух помещениях Нефтеюганска, откуда поставлялся как минимум в 22 магазина, расположенных в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, Сургуте и Ханты-Мансийске. Все магазины принадлежат подозреваемым, их родственникам или близким знакомым. При этом, ни один из магазинов, куда поставлялась алкогольная продукция, не имеет лицензию на право реализации алкогольной продукции.

В ходе следственных действий со складов и магазинов изъято более 30 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. По результатам химических экспертиз, проведенных в ходе оперативных мероприятий, установлено, что продукция содержит сивушные масла, технические примеси и метанол.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Со всеми задержанными проводятся следственные действия. Принимаются меры к установлению и задержанию всех лиц - участников организованной группы", - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Алина Никифорова.