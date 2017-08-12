В Тюмени будут судить женщину, похитившую ребенка на улице

В Тюмени на скамье подсудимых окажется 37-летняя женщина, похитившая младенца.
Инцидент произошел на улице Республики 27 июня около пяти вечера. Местная жительница оставила своего новорожденного сына в коляске рядом с магазином. Проходившая мимо женщина решила увезти коляску с малышом. Как сообщает региональный СКР, далеко злоумышленница от магазина не ушла — мать мальчика нагнала ее.
Женщина обвиняется по статье 126 УК РФ (похищение человека).
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