В Тюмени будут судить женщину, похитившую ребенка на улице

В Тюмени на скамье подсудимых окажется 37-летняя женщина, похитившая младенца.

Инцидент произошел на улице Республики 27 июня около пяти вечера. Местная жительница оставила своего новорожденного сына в коляске рядом с магазином. Проходившая мимо женщина решила увезти коляску с малышом. Как сообщает региональный СКР, далеко злоумышленница от магазина не ушла — мать мальчика нагнала ее.

Женщина обвиняется по статье 126 УК РФ (похищение человека).