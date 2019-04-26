27
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 26 апреля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

9:30-14:00 - стратегическая сессия "Развитие промышленного потенциала Тюменской области". "Точка Кипения", улица Республики, 142. Необходима регистрация, подробности здесь.

10:00 - мастер-класс по решению кейсов "Технология генерации и отбора идей". Спикером станет Дмитрий Чернышев, автор бестселлера "Как люди думают". ТИУ, улица Перекопская, 15А. Вход свободный. Регистрация здесь. Необходимо с собой взять записную книжку и паспорт.

10:00, 16:00 - "Как котенок научился мяукать". Театр кукол, улица Кирова, 36. ПОдробности, билеты здесь.

11:00-15:00 - финальный отборочный тур Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Земля талантов". ДК "Водник", улица Судоремонтная, 1а.

11:00 - спектакль "Приключения подводных жителей"; 19:00 - шоу импровизации от BreakFastBand. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

12:00 - музыкальная сказка "Спящая красавица". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

14:00 - концертная программа "Его Величество Романс".
ДК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.

18:00 - "Кадриль"; "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Герхард Лёффлер (орган, Германия). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Если Бил-стрит могла бы заговорить" / If Beale Street Could Talk (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1974 году из Москвы на строительство БАМа отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ.

В 1986 году проведена эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были эвакуированы все 40 тысяч человек.

В 1991 году состоялось открытие Екатеринбургского метрополитена.

В 2005 году первый полёт совершил авиалайнер Airbus А380.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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