ДЛЯ ВСЕХ
9:30-14:00 - стратегическая сессия "Развитие промышленного потенциала Тюменской области". "Точка Кипения", улица Республики, 142. Необходима регистрация, подробности здесь.
10:00 - мастер-класс по решению кейсов "Технология генерации и отбора идей". Спикером станет Дмитрий Чернышев, автор бестселлера "Как люди думают". ТИУ, улица Перекопская, 15А. Вход свободный. Регистрация здесь. Необходимо с собой взять записную книжку и паспорт.
10:00, 16:00 - "Как котенок научился мяукать". Театр кукол, улица Кирова, 36. ПОдробности, билеты здесь.
11:00-15:00 - финальный отборочный тур Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Земля талантов". ДК "Водник", улица Судоремонтная, 1а.
11:00 - спектакль "Приключения подводных жителей"; 19:00 - шоу импровизации от BreakFastBand. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - музыкальная сказка "Спящая красавица". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
14:00 - концертная программа "Его Величество Романс".
ДК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
18:00 - "Кадриль"; "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Герхард Лёффлер (орган, Германия). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Если Бил-стрит могла бы заговорить" / If Beale Street Could Talk (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1974 году из Москвы на строительство БАМа отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ.
В 1986 году проведена эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были эвакуированы все 40 тысяч человек.
В 1991 году состоялось открытие Екатеринбургского метрополитена.
В 2005 году первый полёт совершил авиалайнер Airbus А380.
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