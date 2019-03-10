ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - CreativeMornings: "Вода". Спикер - Люся Тюменцева. Бизнес-центр "Парус", улица 30 лет Победы, 38, ст. 10. Для журналистов тел. 8-982-924-20-48.
10:00, 16:00 - "Как котенок научился мяукать"; 12:00 -
"Минута славы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 11:00 - "Волшебный горшочек"; !4:00 - "Пролетарская мельница счастья". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 17:00 - спектакль "Приключения подводных жителей". "Космос", улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00 - "Битва блинопеков" в рамках регионального народного праздника "Сибирская Масленица" в Ялуторовске. Сретенская площадь. Для журналистов тел. 50-76-79.
12:00 - фольклорный праздник масленицы по-сибирски. Зубарево, Тюменский район. Для журналистов тел. 8 (3452) 42 66 23.
14:00 - "Приключения Буратино"; 19:00 - "Мистер Икс". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
14:00 - "Парад дрессуры и экзотики". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 - сказка в трех действиях "Обыкновенное чудо". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Лолита. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - всероссийская Киберспортивная студенческая лига. "Космос", улица Республики 165а. Тел. 8-902-623-55-47.
14:00 - программа для кураторов и наставников соцпроекта "Шанс. Профbox". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Тел. 8-982-924-20-48.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1905 году в Лондоне основан футбольный клуб "Челси".
В 1910 году в Китае запрещено рабство.
В 1939 году началось регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве.
В 1943 году начаты работы по созданию ядерного оружия в СССР.
В 1959 году открыта антарктическая научная станция "Лазарев".
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