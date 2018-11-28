ДЛЯ ВСЕХ
19:00 — музыкальный спектакль "Хулиган. Исповедь" с Сергеем Безруковом. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - сольный концерт Ольги Арефьевой. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 — "Highway To Symphony" -AC/DC orchestra show. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 — "Молодость". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - репетиция Нового года. "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Участие бесплатное, нужна регистрация.
20:00 - фестиваль короткометражного кино из Перу - Cortos De Vista. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание тюменской городской думы, улица Первомайская, 20. Подробности здесь.
13:00 - танцевально-образовательная площадка "Контекст". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Тел. 8-922-079-09-00.
Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область - 2019. Тел. +73452273605.
27-30 ноября - открытое первенство Тюменской области по фигурному катанию. Каток "Прибой", пр. Борцов Октября, 2а, стр.1. Тел. +7(3452) 69-34-55.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1783 году на заседании Академии Российской её председатель Е. Дашкова предложила ввести в русскую азбуку букву "ё" вместо прежней "iо".
В 1908 году в Санкт-Петербурге основано Еврейское историко-этнографическое общество
В 1947 году Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государства.
В 2009 году в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.
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