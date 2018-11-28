29
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 28 ноября 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00музыкальный спектакль "Хулиган. Исповедь" с Сергеем Безруковом. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - сольный концерт Ольги Арефьевой. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.

19:00"Highway To Symphony" -AC/DC orchestra show. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 — "Молодость".  Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - репетиция Нового года. "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Участие бесплатное, нужна регистрация.

20:00 - фестиваль короткометражного кино из Перу - Cortos De Vista. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - заседание тюменской городской думы, улица Первомайская, 20. Подробности здесь.

13:00 - танцевально-образовательная площадка "Контекст". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Тел. 8-922-079-09-00.

Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область - 2019. Тел. +73452273605.

27-30 ноября - открытое первенство Тюменской области по фигурному катанию. Каток "Прибой", пр. Борцов Октября, 2а, стр.1. Тел. +7(3452) 69-34-55.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1783 году на заседании Академии Российской её председатель Е. Дашкова предложила ввести в русскую азбуку букву "ё" вместо прежней "iо".

В 1908 году в Санкт-Петербурге основано Еврейское историко-этнографическое общество

В 1947 году Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государства.

В 2009 году в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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