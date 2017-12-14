ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - спектакль "И снова с Наступающим". В ролях Леонид Ярмольник, Николай Фоменко и другие. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фильмов Уэса Андерсона: "Семейка Тененбаум" (2001). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция в рамках тюменского киберспортивного форума. Технопарк, зал "Президент", улица Республики, 142. Тел. 8-912-391-83-74 - Юлия Саначина.
14:00 - торжественное мероприятие, посвященное 100-летию органов ЗАГС Российской Федерации. Малый зал ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Тел. 55-67-15 — Юлия Скрябина, помощник начальника Управления ЗАГС Тюменской области, skryabinaYuV@72to.ru.
16:00 - пресс-конференция об открытии выставки "Детский музей истории русской открытки". Музейный комплекс имени Ивана Словцова, улица Советская, 63. Вход на пресс-конференцию и открытие только по аккредитации.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1762 году императрица Екатерина II подписала Манифест "О позволении иностранцам, кроме жидов, выходить и селиться в России и о свободном возвращении в своё отечество русских людей, бежавших за границу". В этом документе декларировались основные принципы политики нового руководства России: увеличение численности населения страны за счёт привлечения иностранцев и амнистия подданных России, покинувших родину.
В 1917 году в Красной Армии вводится первый отличительный знак — красная звезда.
В 1965 году состоялся первый групповой полёт американских космических кораблей "Джемини-7" и "Джемини-6А"; впервые в космосе одновременно четыре астронавта (Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл, Уолтер Ширра, Томас Стаффорд).
В 1970 году советская межпланетная станция Венера-7 успешно приземлилась на Венере. Первое успешное приземление на другой планете космического аппарата, посланного с Земли.
В 2000 году остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. ЧАЭС полностью выведена из работы.
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