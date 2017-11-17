18
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 17 ноября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - "Озорной Гусенок", 11:00 - "Волк и семеро козлят". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.

11:00 - "Волшебный горшочек", 12:00 - "Иван-царевич и серый волк". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00 - торжественная церемония открытия почты сибирского Деда Мороза. ДК "Поиск", улица Александра Пушкина, 10 (журналистам тел. 79-54-15).

16:00 - цирк на воде "Остров сокровищ", улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь

17:00 - Школа городских компетенций. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, обязательная регистрация здесь.

18:00 - "Пули над Бродвеем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Виктория и Антон Макарские. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Господин, который платит". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Гнойный / Слава КПСС / АнтиХАЙП - презентация нового альбома Вячеслава Карелина, в прозвищах, никах и псевдонимах которого запутались бы даже Моссад, ЦРУ и ФСБ вместе взятые. КТЗ "Байконур", улица Горького 44/3. Подробности, билеты здесь.

19:30 - кинопроект #НеЗнаюФильм. "Теперь мы раз в неделю вместе с Вами и нашим новым ведущим Пашей Poper будем смотреть и обсуждать интересные, необычные и малоизвестные фильмы. Какое кино мы покажем, зритель узнает за несколько минут до начала", - объясняют задумку организаторы. Вход свободный. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1723 году пущен в действие металлургический завод-крепость на реке Исети, названный в честь императрицы и с её согласия Екатеринбургом.

В 1775 году издан манифест о новом делении России на 50 губерний.

В 1842 году издан указ о построении первого постоянного моста через Неву — Благовещенского (в 1918—2007 годах — мост лейтенанта Шмидта).

В 1868 году по инициативе Д. И. Менделеева основывается Русское химическое общество.

В 1916 году завершилось одно из самых кровопролитных сражений Первой Мировой войны — битва на Сомме.

В 1918 году - государственный переворот в Омске: казачьи части Омского гарнизона арестовали членов Временного Всероссийского правительства (Директории), Совет министров Директории передал власть адмиралу А. В. Колчаку с титулом Верховного Правителя Российского государства.

В 1989 году - начало бархатной революции в Чехословакии.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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