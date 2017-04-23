ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Сергей Лазарев. Тур "The BEST". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - джазовый джэм. Тюменские джазмены играют стандарты - композиции, которые знакомы многим и на которых собственно и учатся играть джаз. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - пресс-конференция, приуроченная к церемонии награждения победителей и призеров федерального этапа конкурса "Славим человека труда!" УФО в Тюмени. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1915 году турецкие власти начали массовые убийства, аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя. Впоследствии эта дата станет днём памяти жертв геноцида армян.
В 1927 году в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов (проработала 2 месяца).
В 1946 году первые полёты на реактивных самолётах МиГ-9 (лётчик-испытатель А. Н. Гринчик) и Як-15 (М. И. Иванов).
В 1962 году в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.
В 1990 году запущен орбитальный телескоп Хаббл.
В 2007 году в Москве в храме Христа Спасителя прошла церемония всенародного прощания по случаю кончины первого президента России, Бориса Николаевича Ельцина.
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