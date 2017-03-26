[Menu_ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Наргиз: "Шум сердца". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
20:00 - день театра в ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - День Росгвардии. Торжественное построение личного состава Управления войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области. Пересечение улиц Малыгина и Мельникайте у мемориала "Память". Контактный телефон: раб. 29-46-26; сот. 8- 982-921-45-10, Сулимова Елена Петровна.
14:30 - пресс-конференция с участием директора "Тюменская филармония" Андрея Чувашова, на которой будет представлен новый художественный руководитель Хоровой капеллы Тюменской филармонии. Зал камерной и органной музыки Тюменской филармонии. Аккредитация сообщением на почту tfprssa@mail.ru
18:00 - пресс-брифинг главного федерального инспектора по Тюменской области Андрея Руцинского. Брифинг по вопросам, касающиеся деятельности приёмной Президента Российской Федерации в Тюменской области, общественных советов при территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, действующих в Тюменской области, и контрольной деятельности главного федерального инспектора в части исполнения поручений Президента РФ. Облдума, улица Республики 52, 5 этаж, малый зал. Контактный телефон: 8(3452)46-56-51, Дибаева Ирина Дамировна, tmngfi@admtyumen.ru. Аккредитация для СМИ обязательна!
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1793 году Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.
В 1854 году - начало Крымской войны, Англия и Франция объявили войну России.
В 1878 году русский крестьянин Ф. Блинов подал заявку на получение патента на изобретённый им "вагон с нескончаемыми рельсами" (первый в мире гусеничный трактор).
В 1898 году подписано соглашение, согласно которому Россия арендовала у Китая на 25 лет Порт-Артур и Дальний.
В 1944 году в рижском гетто гестаповцами расстреляны 40 евреев, а в Каунасе фашистами убито около 2 тысяч евреев.
В 1953 году в СССР объявлена амнистия политзаключённых, отменены приговоры на срок меньше пяти лет.
В 1972 году - таран самолётом Ан-2 дома в Ворошиловграде.
В 1994 году в Германии впервые поднялся в воздух создаваемый совместными усилиями Великобритании, Германии, Испании и Италии истребитель "Еврофайтер-2000".
В 2008 году запущена ракета-носитель "Космос-3М" и четвёртого космического аппарата — немецкого спутника "SAR-Lupe".
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