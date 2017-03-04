ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой", 11:00 - "Бобик в гостях у Барбоски". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Волшебный горшочек". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - 19:00 - весенний маркет дизайнеров и концептуальных проектов Igolkamarket. БЦ "Нобель парк", улица Пермякова, 1/5.
С 12:20 - встреча тюменского биатлонного фан-клуба: просмотр гонок "предолимпийской недели" в Пхенчянге. "Каждые выходные мы собираемся на самые интересные гонки предстоящих соревнований, чтобы в дружной компании посмотреть прямые трансляции на большом экране, поболеть за нашу сборную, поучаствовать в различных конкурсах и викторинах, сделать прогноз, пообщаться лично с именитыми гостями мероприятия". Кафе tmn, улица Республики, 26. Вход свободный, возрастных ограничений нет.
15:00 - концерт о любви "Сквозь столетия". Ансамбль "Per aspera ad astra". Тюменская филармония, органный зал, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
15:00 - спектакли "Дезинтеграция" (Дания, Копенгаген) - МТЦ "КОсмос", улица Республики, 165А; 18:00 - "Священная тишина" (Франция, Каор) и 19:00 - "Гудбай, Берлин!" (Екатеринбург) - ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Метод Гренхольма". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Река возвращается". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1764 году Екатерина II объявила о передаче церковных земель в собственность русской короны.
В 1792 году революционное правительство Франции закрыло университет в Сорбонне, а также все теологические факультеты в стране.
В 1835 году Сэмюэль Кольт начал массовое производство одноименных револьверов.
В 1924 году корпорация Computing-Tabulating-Recording сменила имя. С этого дня корпорация носила имя, известное сегодня по всему миру – IBM (International Business Machines).
День отпечатался в истории несколькими катастрофами: В 1947 году разбился C-47 на Сванетском хребте, погибли 23 человека. В 1963-м упал Ил-18 в Ашхабаде, 12 жертв. В 1966 — катастрофа английского Boeing 707 на горе Фудзи (Япония) и 124 погибших. В 1968-м катастрофа французского Boeing 707 в Гваделупе унесла жизни 63 человек.
В 1958 году состоялся первый полёт сверхзвукового многоцелевого самолёта Як-28.
В 1979 году американский космический аппарат "Вояджер-1" достиг планеты Юпитер. В декабре 2010 года этот зонд, который стал самым скоростным объектом, созданным человеком, вышел за границы Солнечной системы.
В 1997 году, впервые за четверть века, Северная и Южная Корея сели за стол переговоров.
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