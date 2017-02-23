ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Такие разные куклы", 11:00 - "Африкана-на-на". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности,билеты здесь.
11:00 - чемпионат Уральского федерального округа по биатлону. Начало соревнований (спринт): мужчины, 10 км, женщины, 7,5 км. Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".
16:00 - "Ласта-Рика". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
17:00 - концерт Валерия Серебренникова "Я пройдусь по любимой Республике..." ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Дни Турбиных". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ретрокомедия "Идеальная жена". Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности здесь.
19:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - лондонский международный фестиваль анимации - LIAF 2017 в тюменском Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - Ramm show - для всех, кто ждёт мощнейший вечер и зажигательное шоу. FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
22:00 - "ТЕХНО" от новообразованной тюменской команды
TRAXX CATZ. Правильная музыка и дух старого доброго кутежа "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1881 году между Россией и Китаем подписан Петербургский договор об Илийском крае и торговле в Монголии и Западном Китае.
В 1887 году Париж и Брюссель стали первыми столицами государств, которые были объединены телефонной связью.
В 1912 году впервые авиация была использована для разведки вражеских позиций.Пионерами в этом вопросе стали итальянцы, возжелавшие узнать турецкие секреты в Африке.
В 1938 году американская компания "DuPont" запустила в широкое производство впервые в мире зубную щетку с нейлоновой щетиной. До этого мир пользовался щетками с натуральной шейной щетиной диких кабанов из Китая, Сибири и Польши.
В 1942 году первый выход в радиоэфир радиостанции "Голос Америки"
В 1972 году произошла авария на советской атомной субмарине К-19.
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