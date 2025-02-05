Фуат Сайфитдинов: горжусь коллегами, с гуманитарной миссией побывавшими в ЛНР

Депутаты Тюменской областной думы Александр Зеленский, Денис Ващенко и сотрудник регионального парламента Александр Ланюк в составе команды добровольцев посетили Луганскую Народную Республику. Поездку организовала "Молодая гвардия Единой России". Вместе со всеми представители облдумы работали в госпиталях, помогали в транспортировке раненых и сортировке гуманитарных грузов.

"За личный вклад в оказание гуманитарной помощи участникам СВО и благотворительную деятельность они награждены Благодарственными письмами председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко, - отметил глава регионального парламента Фуат Сайфитдинов. - Горжусь коллегами, они наглядно продемонстрировали единство и сплоченность нашего общества, готовность всегда прийти на помощь в трудную минуту тем, кто в этом нуждается".

В рамках гуманитарной миссии тюменские парламентарии встретились с главой Краснодонского муниципального округа Сергеем Козенко и председателем Совета Краснодонского МО Владимиром Шавлаем. В ходе общения обсудили вопросы оказания помощи медицинским работникам в прифронтовых госпиталях и реализации совместных инициатив.

"Особое внимание уделено героическому прошлому Краснодона и созданию выездной экспозиции Краснодонского музея "Молодая гвардия", которая поможет познакомить как можно больше молодёжи с этими важными страницами нашей истории", - считает Александр Зеленский.

Отметим, ранее Луганскую Народную Республику посетил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он лично оценил объекты, которые были реконструированы при поддержке Тюменской и Курганской областей.