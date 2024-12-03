Глава Тюмени ответит на вопросы горожан в прямом эфире

10:15 03 декабря 2024
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Прямая линия с участие главы городА Тюмени Максима Афанасьева состоится сегодня, 3 декабря, начало - в 17:00.

Прямой эфир будет доступен на страницах Афанасьева в социальных сетях, а также на телеканалах "Тюменское время", "Твоя Тюмень" и ОТР.

О проведении прямой линии Афанасьев заявил 27 ноября. Отметив, что всегда открыт к диалогу и готов услышать мнения, он предложил горожанам оставлять под постами комментарии с темами, которые хотели бы поднять в эфире. На момент публикации под анонсом прямой линии в телеграм-канале главы города, в Вк и Ок опубликовано более 600 комментариев.



Теги: администрация Тюмени , Максим Афанасьев
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