Глава Тюмени ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Прямая линия с участие главы городА Тюмени Максима Афанасьева состоится сегодня, 3 декабря, начало - в 17:00.

Прямой эфир будет доступен на страницах Афанасьева в социальных сетях, а также на телеканалах "Тюменское время", "Твоя Тюмень" и ОТР.

О проведении прямой линии Афанасьев заявил 27 ноября. Отметив, что всегда открыт к диалогу и готов услышать мнения, он предложил горожанам оставлять под постами комментарии с темами, которые хотели бы поднять в эфире. На момент публикации под анонсом прямой линии в телеграм-канале главы города, в Вк и Ок опубликовано более 600 комментариев.





