Путин включил Сергея Сметанюка в состав Общественной палаты РФ

17:01 29 ноября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Президент России Владимир Путин своим указом включил тюменца Сергея Сметанюка в состав членов Общественной палаты РФ. 

Как сообщает информцентр правительства Тюменской области, Сметанюк работает заместителем генерального директора  акционерного общества "Мостострой-11", является сопредседателем Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта "Профессионалитет".

Теги: Владимир Путин , Мостострой-11 , Общественная палата , Сергей Сметанюк
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2024