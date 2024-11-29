Путин включил Сергея Сметанюка в состав Общественной палаты РФ

Президент России Владимир Путин своим указом включил тюменца Сергея Сметанюка в состав членов Общественной палаты РФ.
Как сообщает информцентр правительства Тюменской области, Сметанюк работает заместителем генерального директора акционерного общества "Мостострой-11", является сопредседателем Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта "Профессионалитет".
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