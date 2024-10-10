Еще одна чиновница покидает правительство Тюменской области

Заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Наталья Огородникова с 10 октября завершает свою работу в связи с переходом на новую, пишет информцентр правительства ТО.

Огородникова работала в департаменте с ноября 2014 года, курировала реализацию мероприятий государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса". В рамках мероприятий государственной программы сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям пищевой промышленности оказывается порядка 30 мер господдержки в ежегодном объеме до 5 млрд рублей.

Под ее руководством в Тюменской области с 2017 года заработал механизм льготного кредитования в АПК за счет средств федерального бюджета. Также они принимала участие во внедрении Стандарта развития конкуренции в Тюменской области в части рынков АПК. В результате созданы условия по содействию развитию конкуренции на 6 товарных рынках, относящихся к агропромышленному комплексу Тюменской области. По итогам 2023 года плановые значения всех ключевых показателей по все товарным рынкам АПК выполнены в полном объеме. При её участии в Тюменской области получила развитие система сельскохозяйственного страхования и так далее.

В последний рабочий день Наталье Огородниковой вручили Благодарственное письмо Правительства Тюменской области.