Главная по культуре Тюменской области ушла в отставку

13:43 09 октября 2024
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Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер завершает работу в органах исполнительной власти, сообщил губернатор Александр Моор.

Депкультуры Майер возглавляла более пяти лет. По словам Моора, со всеми поставленными задачами она успешно справилась: разработана стратегия по созданию единого социокультурного пространства в Тюменской области, в рамках нацпроекта "Культура" в муниципалитетах открывались ДК, библиотеки, концертные залы, кинотеатры, за последний год учреждения культуры в Тюменской собрали рекордное количество посетителей – 35,8 миллиона. Также в заслуги Майер губернатор причислил масштабные мероприятия (в частности, "Лето в Тобольском Кремле"), новые фестивали, запуск новых арт-резиденций, реализация федеральных и региональных программ. 

"Благодаря ее вниманию и энергии поддержка культуры и искусства в Тюменской области вышла на новый уровень. Вместе мы сделали многие местные проекты узнаваемыми далеко за пределами области. Большое спасибо за проделанную работу. Желаю успехов в дальнейшей карьере! Верю, что впереди нас ждут не менее интересные совместные проекты", - отмечается в телеграм-канале губернатора.

Теги: Александр Моор , правительство Тюменской области
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