Главная по культуре Тюменской области ушла в отставку

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер завершает работу в органах исполнительной власти, сообщил губернатор Александр Моор.

Депкультуры Майер возглавляла более пяти лет. По словам Моора, со всеми поставленными задачами она успешно справилась: разработана стратегия по созданию единого социокультурного пространства в Тюменской области, в рамках нацпроекта "Культура" в муниципалитетах открывались ДК, библиотеки, концертные залы, кинотеатры, за последний год учреждения культуры в Тюменской собрали рекордное количество посетителей – 35,8 миллиона. Также в заслуги Майер губернатор причислил масштабные мероприятия (в частности, "Лето в Тобольском Кремле"), новые фестивали, запуск новых арт-резиденций, реализация федеральных и региональных программ.

"Благодаря ее вниманию и энергии поддержка культуры и искусства в Тюменской области вышла на новый уровень. Вместе мы сделали многие местные проекты узнаваемыми далеко за пределами области. Большое спасибо за проделанную работу. Желаю успехов в дальнейшей карьере! Верю, что впереди нас ждут не менее интересные совместные проекты", - отмечается в телеграм-канале губернатора.