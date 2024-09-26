Глава Упоровского района ушел в отставку

Депутаты Думы Упоровского района приняли досрочную отставку Леонида Саукова с поста главы района, губернатор Александр Моор, присутствовавший на заседании, высоко оценил вклад Леонида Саукова в развитие муниципалитета.

Александр Моор констатировал, что терять такого сильного главу, как Леонид Сауков, сложно, но жизнь внесла свои коррективы:

Могу сказать, что таких сильных и профессиональных глав муниципалитетов надо еще поискать. Леонид Николаевич из тех, у кого всегда по любому вопросу была своя позиция. Для меня бывших глав не бывает, поэтому двери моего кабинета для вас открыты в любое время дня и ночи. Ваш опыт невостребованным не останется.

Глава региона подчеркнул, что Упоровский район динамично развивается, в нем созданы благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов. "Здесь видна хозяйская рука. С какой бы стороны в Упоровский район ни заехал, сразу видно, что здесь идет развитие, здесь кипит жизнь. Я хочу вас, Леонид Николаевич, искренне поблагодарить за эти годы работы на благо Упоровского района, на благо Тюменской области", - сказал Александр Моор.