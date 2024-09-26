Моор назначил Перевалова заместителем губернатора по вопросам ЖКХ

11:14 26 сентября 2024
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Павел Перевалов, занимавший должность начальника Главного управление строительства Тюменской области, назначен заместителем губернатора. Распоряжение 26 сентября подписал глава региона Александр Моор. 

"Павел Перевалов курирует блок ЖКХ, тарифов и информатизации в региональном правительстве. В числе полномочий также координация взаимодействия с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ,  Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области и другими федеральными ведомствами в пределах полномочий исполнительных органов государственной власти Тюменской области, деятельность которых контролирует и координирует", - сообщает информцентр правительства ТО.

Теги: Александр Моор , назначения , Павел Перевалов , правительство Тюменской области
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