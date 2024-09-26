Моор назначил Перевалова заместителем губернатора по вопросам ЖКХ

Павел Перевалов, занимавший должность начальника Главного управление строительства Тюменской области, назначен заместителем губернатора. Распоряжение 26 сентября подписал глава региона Александр Моор.

"Павел Перевалов курирует блок ЖКХ, тарифов и информатизации в региональном правительстве. В числе полномочий также координация взаимодействия с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области и другими федеральными ведомствами в пределах полномочий исполнительных органов государственной власти Тюменской области, деятельность которых контролирует и координирует", - сообщает информцентр правительства ТО.