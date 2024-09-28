Около 15 млрд рублей направлено в Тюменской области на борьбу с раком

В правительстве Тюменской области прошло рабочее совещании по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионах Уральского федерального округа. Губернатор Александр Моор принял в нем участие.

"Вместе с представителями органов власти и учреждений здравоохранения из регионов УФО и экспертами федерального уровня обсудили, как повысить эффективность борьбы с онкологическими заболеваниями. .... Модератор встречи, председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Бадма Башанкаев, побывав в тюменских клиниках, высоко оценил труд наших врачей. Мы и в дальнейшем будем делать все, что в наших силах, чтобы люди с онкозаболеваниями получали своевременную, качественную и эффективную медицинскую помощь", - сообщил Александр Моор.

По словам главы региона, с 2019 по 2024 годы на реализацию проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" направлено почти 15 млрд рублей из средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования, федерального и регионального бюджетов. Приобретено 193 единицы современного оборудования для диагностики и лечения онкозаболеваний, такие как аппараты КТ и МРТ, рентгенологические и маммографические установки, в том числе по проекту "Здравоохранение". В регионе применяются самые современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний, в том числе и технологии ядерной медицины.