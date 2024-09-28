Подключение к электросетям домов в Перевалово идет по плану

Работы по подключению жилых домов к электрическим сетям в поселке Перевалово идут в соответствии с планом - в начале октября ожидается поставка кабельной продукции и оборудования, необходимого для реконструкции высоковольтной подстанции "Перевалово" и строительства двух линий электропередачи до границ застраиваемой территории, их протяженность составит около 14 км, сообщает информационный центр правительства ТО.

До 1 ноября 2024 года к электрическим сетям подключат дома с 1 по 7 линейные проезды. Срок выполнения всех мероприятий по заключенному договору с АО "Россети Тюмень" – два года.

Замдиректора департамента ЖКХ Тюменской области Наталья Якуба:

Заключены все необходимые договоры для выполнения мероприятий. Определены технические решения. Ведется разработка проектной документации. Ожидается поставка основной кабельной продукции. Начаты строительно-монтажные работы, которые планируется завершить в октябре.

Помимо электросетей, в Перевалово есть вопросы по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

как сообщили в правительстве, днализ деятельности ряда застройщиков показал, что неограниченному кругу лиц предлагаются к приобретению земельные участки, в том числе с расположенными на них жилыми домами, которые на текущую дату не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой (Переваловское муниципальное образование, северо-западная часть с. Перевалово).

Собственник земли при межевании не учел требования к ширине участков, что не позволяет обеспечить застройку транспортной и инженерной инфраструктурой.

В связи с этим департамент имущественных отношений и градостроительства администрации Тюменского района подал в суд иск для защиты прав людей, которые приобрели участки или дома, ответчиками по которому являются шесть физических и одно юридическое лицо. Главное требование - осуществить действия в отношении 419 земельных участков, образовав земельные участки для строительства объектов транспортной инфраструктуры, (дороги, тротуары) соответствующие требованиям градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

На период судебных разбирательств продажа новых земельных участков и строительство на них жилых домов приостановлены. Регистрационные действия в отношении спорных земельных участков приостановлены. Иск об аресте имущества не заявлялся. Основное судебное заседание состоится 28 октября.