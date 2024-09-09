Экс-губернатор Югры Наталья Комарова стала сенатором

Наталья Комарова будет представлять Ханты-Мансийского автономного округа в Совете Федерации, соответствующее постановление о наделении ее полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства округа подписал губернатор Руслан Кухарук, сообщает департамент внутренней политики.

В преддверии подписания постановления в Ханты-Мансийске прошла рабочая встреча губернатора региона Руслана Кухарука и Натальи Комаровой, возглавлявшей Югру с 2010 года.

"В первый день моей работы в Югре, обозначил, что буду просить вас как человека с колоссальным опытом работы в регионе, который с большой любовью относится к югорской земле и жителям округа, представлять Югру в Совете Федерации. Сегодня вновь озвучиваю вам свое предложение", – сказал в ходе встречи Руслан Кухарук.

Наталья Комарова выразила благодарность губернатору Югры за доверие представлять регион в Совете Федерации. Она подчеркнула, что продолжит работу на благо жителей автономного округа:

"На данный момент это наиболее правильное решение, чтобы оставаться с югорчанами. Продолжая работу вместе, рассчитываю на то, что мои предложения будут учтены при реализации в регионе проектов, направленных на повышение качества жизни югорчан.

"Рад, что работу в команде во благо жителей Югры мы продолжим уже в рамках вашего нового статуса сенатора Совета Федерации от Югры", – заключил губернатор.

Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации является законодательным органом государственной власти, участвующим в разработке федеральных законов, их рассмотрении и принятии по ним решений. Сенаторы РФ представляют в российском парламенте субъекты России, помогая осуществлять взаимодействие региональному органу власти с федеральными ведомствами по решению вопросов, направленных на развитие субъекта.