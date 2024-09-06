В Единый день голосования в Тюменской области пройдут выборы в муниципальные и сельские думы

8 сентября в Тюменской области пройдет 40 муниципальных избирательных кампаний.

Выборы пройду в думы Ялуторовска и Голышмановского городского округа, в думы 12 сельских поселениях Тюменского района. Также предстоит избрать одного депутата думы Тобольска, 25 депутатов дум сельских поселений в 12 районах Тюменской области.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин в программе "Час Тюмени" на радио "Вести FM" рассказал, как пройдет в регионе единый день голосования 8 сентября.

В целом по Тюменской области для участия в муниципальных выборах зарегистрирован 451 кандидат, в том числе – 3 участника специальной военной операции. Голосование пройдет один день на 113 избирательных участках в Тюменской области. Избирательные участки откроются в 8 часов и закроются в 20 часов по местному времени. Дистанционного электронного голосования в регионе не предусмотрено, КОИБы использоваться не будут. В участковых избирательных комиссиях зарегистрированы 202 наблюдателя, в том числе 77 – от кандидатов и 120 – от политических партий. На всех избирательных участках будет работать система видеофиксации. Видеозаписи будут храниться в течении 3 месяцев. Для обеспечения безопасности на избирательных участках будут приняты все необходимые меры, правоохранительные органы и подразделения МЧС РФ в единый день голосования будут нести службу в усиленном режиме. В списки избирателей в Тюменской области включены 97 617 человек. Молодые жители региона, впервые участвующие в голосовании, получат дипломы или памятные сувениры.

Всю информацию о выборах можно получить по телефону горячей линии +7(3452)-42-67-72.

"Предварительные итоги выборов будут подведены на пресс-конференции 9 сентября, окончательные – не позднее 13 сентября. Приглашаю избирателей принять участие в голосовании", – заявил Игорь Халин.