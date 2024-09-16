На "Проводник" в Тюмени пришли около 5 тысяч зрителей

Фестиваль "Проводник", который прошел в Тюмени 14 сентября, объединил более пяти тысяч человек. В рамках этого события в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя" проходил тематический лекторий, ярмарка мастеров, показ мод, иммерсивная дискотека, мастер-классы от тюменских мастеров, а также работали детские зоны – песочница с подъемным краном, огромная раскраска и веселая ростовая кукла.

О креативных жителях разных времен собравшимся напомнил директор АНО "Тюменский дом фотографии" Сергей Фирцев. Например, он рассказал про первый в России комикс: "Графический роман, который придумал тобольский художник Михаил Степанович Знаменский, отпечатан в типографии Константина Николаевича Высоцкого. Там в иронической форме рассказана история главных героев классического произведения, романа Гончарова "Обрыв" в картинках".

Всего во время лектория выступило 11 спикеров, в общей сложности их послушали 200 человек.

Внимание горожан привлек показ мод: 134 модели вышли на подиум "Проводника" и продемонстрировали 9 коллекций одежды от 10 тюменских дизайнеров. Перед этим во время лектория состоялось выступление стилиста Тамары Липановой: "Мы абсолютно счастливы! Мы живем в то время, когда, например, в сезоне "осень-зима" у нас 4 главенствующие эпохи. А раньше был один единственный канон красоты. И если ты хотела быть модной, нужно было соответствовать только ему. В 50-е – акцент на талию, запрос на женственность. В 70-е – это богемный шик, расслабленность, вестерн, бахрома, воланы. А сейчас мы с вами можем выбирать тенденцию".

Более 250 человек посетили необычное событие "Проводника" – тихую дискотеку. Они надевали наушники и слушали стильную музыку от диджея. Отдыхающие объединялись, улыбались друг другу, танцевали, как будто никто не видит, и иногда ловили на себе удивленные взгляды проходящих мимо людей.

Активным спросом горожан пользовался посткроссинг: тысяча открыток улетела из Тюмени в Казань, Краснодар, Байкал, Сочи, Волгоград, Москва, Липецк, Нижний Тагил, Горно-Алтайск, Лабытнанги, Сургут, Тюмень, Тобольск, Анапу, Старый Оскол, Самару, Липецк, Пермь, Екатеринбург, Белорецк, Ижевск, Набережные Челны.

Много авторских работ можно было приобрести на ярмарке креативных индустрий – здесь были шопперы, сумки ручной работы, браслеты, кожаные обложки на паспорт, корзины, брелоки из джута и шнура с декором из натуральной кожи, серьги, брошки, матрешки с изображением тюменского ковра, украшения из эпоксидной смолы с травами и цветами сухоцветами области, ключницы с атрибутами Тюмени.

Генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев: