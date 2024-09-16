В Сорокинском лесничестве прошла акция "Чистый лес"

Работники сорокинского филиала Тюменской авиабазы и ребята из агрокласса Сорокинской школы №2 очистили от мусора участок леса площадью 4 га вблизи села Большое Сорокино.
В этом месте обустроены зоны отдыха для сельчан и путешественников. Люди останавливаются здесь во время пути, местные жители устраивают пикники, собирают грибы, гуляют по лесным тропинкам. К сожалению, пребывание человека на природе не всегда экологично, от чего страдает и лес, и все, кто любит его посещать.
Каждую осень работники лесного хозяйства в преддверии своего профессионального праздника проводят в лесничествах региона экологическую акцию "Чистый лес".
В этот раз участники акции в Сорокинском районе собрали около двух кубометров отходов, которые оставили после себя отдыхающие (пластик, шифер, бутылки, обертки от продуктов).
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