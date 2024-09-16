Автодор рассматривает строительство транспортного коридора от Тюмени на юг России

Автодор предложил создать четырёх-шестиполосный "бесшовный коридор" от Тюмени через Екатеринбург и Казань к дальнему обходу Краснодара, пишет РИА Новости.

В частности, "коридор" от Тюмени планируется организовать через Екатеринбург и Казань до примыкания к обходу Тольятти и далее через Саратов, Волгоград и до трассы М-4 в Ростове-на-Дону с подключением новых субъектов и примыканием. Маршрут от Казани до Краснодара включает в себя обходы Тольятти, Саратова, Волгограда, Краснодара, а также предполагает строительство новых участков протяженностью 1192 километров. "Мы разработали транспортную и финансовую модель проекта. Предварительная стоимость в ценах 2026–2030 годов – 1,7 триллиона рублей с учетом привлечения порядка 500 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций", - рассказал журналистам в кулуарах форума дорожных инициатив глава Автодора Вячеслав Петушенко.

Как ещё в 2021 году сообщали в "Автодоре", когда хорда будет построена, доехать от Урала до Черноморского побережья можно будет на 10 часов быстрее обычного. Сейчас этот путь у автомобилистов занимает более 40 часов.