Глава департамента безопасности Тюмени переходит на другую работу

Директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Павел Робакидзе покидает свой пост в связи с переходом на другую работу, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Профессионализм и ответственность! Именно такими качествами обладает Павел Николаевич Робакидзе, который возглавлял департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени. Наш коллега переходит на другую работу. Сегодня на заседании коллегии я выразил ему признательность за плодотворную работу и личный вклад в развитие города Тюмени", - сообщил Афанасьев.

На какую именно работу переходит Робакидзе, Афанасьев не уточнил.

Директором департамента безопасности жизнедеятельности города Тюмени Павел Робакидзе работал с 12 февраля 2024 года, до этого занимал должность заместителя руководителя уголовного розыска УМВД России по городу Тюмени. В органах внутренних дел он проработал более 25 лет, прошел путь от оперуполномоченного, возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью, на пенсию вышел с должности заместителя начальника уголовного розыска области. По данным из открытых источников, Робакидзе лично участвовал в раскрытии громких дел преступных авторитетов, банд, насильников и убийц в Тюменской области и за её пределами, одно из последних громких дел - раскрытие убийства 8-летней школьницы, которую летом 2021 года искал весь город. За службу Робакидзе почётный сотрудник МВД, он награжден ведомственными и государственными наградами, в их числе медаль за отличие в охране общественного порядка", благодарности полномочного представителя президента РФ в УрФО и благодарность губернатора.