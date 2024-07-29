Тюменская область на выставке-форуме "Россия": цифры и факты

Фото - архив remlin.ru

Итоги участия Тюменской области в Международной выставке-форуме "Россия" подведены на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор.

Более 988 тысяч человек за 211 дней работы выставки стенд Тюменской области. Наибольшее количество посетителей стенд региона собрал в День Тюменской области на выставке-форуме "Россия" – более 11 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин стал самым почетным гостем тюменской экспозиции. Стенд также посетили глава Минцифы РФ Максут Шадаев, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

Свыше 30 тысяч человек поучаствовали в викторинах "Хочу в Тюмень" и "Хочу на ВДНХ". Победители получили турпутевки в Тюменскую область и в Москву, на выставку ВДНХ со специальной экскурсионной программой и сопровождением.

За 6 проектов Тюменской области, представленных на сайте достижения.рф в рамках Дней Урало-Сибирского региона, проголосовало более 19 тысяч человек.

Стенд Тюменской области по специальной программе посетили 2 250 активистов "Движения Первых" из всех муниципалитетов региона, а также 12 активистов из подшефного луганского города Краснодона.

В "Универмаге" на выставке-форуме "Россия" было представлено 106 наименований товаров от 12 тюменских производителей. Наибольшим спросом пользовались конфеты "Квартет", термальная вода, мерч "Visit Tyumen".

По результатам народного голосования на официальном сайте выставки Russia.ru стенд Тюменской области вошел в топ-15 лучших экспозиций.

По поручению Ппрезидента РФ Владимира Путина для сохранения наследия выставки в Тюменской области, как и в других субъектах Федерации, будет создан филиал Национального центра "Россия" - экспозиционная и событийная площадки, демонстрирующие достижения страны и региона с возможностями для реализации культурных, деловых и образовательных программ.

Экспозиция, представленная регионом на выставке "Россия", станет одним из компонентов инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!", который будет работать с 9 августа по 22 сентября 2024 года в честь 80-летия региона.