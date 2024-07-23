В Тюмени ушла в отставку заместитель главы города

Глава города Тюмени Максим Афанасьев сообщил об отставке своего заместителя Ирины Чудовой.

"Сегодня последний рабочий день моего заместителя Ирины Александровны Чудовой. На заседании коллегии администрации города Тюмени я выразил Ирине Александровне признательность и поблагодарил её за работу", - сообщил Афанасьев в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что в администрации города Чудова, как и он, работает с 1999 году. За минувшие 25 лет она проявила себя как компетентный, целеустремлённый и энергичный сотрудник, по-настоящему надёжный партнёр, способный достигать результатов и принимать серьёзные решения. "Её профессионализм и ответственность снискали уважение и авторитет среди коллег. Я от всей души желаю коллеге верных и профессиональных соратников, крепкого здоровья и семейного благополучия!" - отметил Афанасьев.

Замглавы Чудова работала с 2018 года, в администрации города она руководила деятельностью директора департамента экономики и стратегического развития, директора правового департамента, координировала и контролировала деятельность департамента экономики и стратегического развития и правового департамента.