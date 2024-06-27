Светлана Иванова: Тюменская гордума поддержит нового главу города в вопросах повышения качества жизни горожан

Избранный главой города Тюмени Максим Афанасьев имеет большой опыт работы в администрации Тюмени, ему известны все чаяния депутатов и горожан, он знает задачи, над которыми надо трудиться, и понимает возможности, перспективы Тюмени, поэтому нет никаких сомнений в том, что деловая обстановка в общении нового главы города и депутатов продолжится, а дума готова поддержать планы администрации города по социально-экономическому развитию муниципалитета, заявила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

"Депутаты восьмого созыва Тюменской городской думы готовы продолжать взаимодействовать с администрацией и главой города Максимом Викторовичем Афанасьевым в вопросах развития областного центра, в вопросах повышения качества жизни наших граждан. Я сама работаю меньше года в роли председателя думы, поэтому у нас с Максимом Викторовичем появляется возможность совместно реализовать новые проекты, новые идеи. Очень важно сегодня новому главе сохранить все то, что мы с ним приняли от предшественников, закончить все начатое, ну и, конечно, развиваться дальше", - подчеркнула Светлана Иванова.

Губернатор Александр Моор, комментируя выбор депутатов, отметил, что главе города предстоит сосредоточить свое внимание на градостроительной политике, профессиональных решениях по развитию города и городской агломерации, развитии общественного транспорта, в том числе "современных способов перемещения большого количества людей быстро и эффективно". "Важно продолжить все программы и ориентироваться на мнение жителей Тюмени. Важно главе города во взаимодействии с депутатами, общественностью эти приоритеты четко определять и перекладывать их в стратегические документы развития города", - сообщил Александр Моор.

Максим Афанасьев рассказал, что на новом посту в первую очередь проведет анализ ситуации, определит вопросы хозяйственного уровня, которые требуются решить в ближайшее время, в том числе с помощью мониторинга соцсетей и учета мнения депутатов. Также нужно быстро включиться в реализацию программных мероприятий 2024 года, чтобы не было срывов при подготовке к зиме, к отопительному сезону. Важной является и работа над бюджетом-2025 года. "На носу у нас бюджетный процесс 2025-2027. Соответственно, сейчас удачный момент, когда мы можем с командой администрации города Тюмени, с правительством определить или в какой-то степени скорректировать приоритеты по мероприятиям на следующий трехлетний бюджетный цикл", - отметил Максим Афанасьев.

Максим Викторович поблагодарил депутатов за доверие и сразу после оглашения результатов голосования предложил им работать единой командой: "Мы должны работать так же, как сейчас отважно защищают нашу родину на линии фронта наши земляки. И я считаю, что это хороший посыл для нас всех - мобилизоваться и чувствовать свою зону ответственности на каждом участке для решения общегородских задач. Я говорил, что один в поле не воин, каждый должен заниматься своим направлением. И если кто-то из депутатов поддержит мое предложение в дальнейшем взять кураторство над тем или иным вопросом и нести по принципу разделения ответственности, это будет хороший пример для нашей совместной работы. Спасибо за доверие. Я не подведу, буду стараться на благо нашего города, на благо региона", - заверил Максим Афанасьев.