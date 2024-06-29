Почему ребенок может отказаться посещать секцию

Наиболее острой ситуация может стоять в 12-13 лет, когда ребенок входит в пубертатный период. Нужно его "переждать". К 15 годам дети, по словам специалистов, уже начинают гордиться своими достижениями, своими навыками, сообщает Тюменская область сегодня.

– Нужно удерживать интерес к посещению. Если мы дадим полную свободу, к моменту окончания школы ребенок не накопит никаких профессиональных навыков, в себе не разберется. Можно и с этой позиции подойти, объяснить, – считает педагог, преподаватель актерского мастерства и сценической речи в школе искусств "Этюд", мама двоих детей Елена Усова.

– Возможно, в этот момент все его друзья гуляют, проводят время вместе. И ребенок хочет быть с ними. А друзей тоже терять нельзя, в 12-13 лет они важнее. Необходимо искать баланс, – отметила Елена. – У меня сын занимается гиревым спортом. Поверьте, каждый новый учебный год или начало весны мы хотим все бросить, соревнования не нужны и так далее. Но находим мотивацию заниматься дальше.