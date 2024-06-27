Афанасьев рассказал, кто станет главой Тобольска

12:00 27 июня 2024
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Избранный главой города Тюмени Максим Афанасьев на вопрос журналиста о будущем главе Тобольска ответил, что это будет достойный человек.

"Депутаты Тобольской городской думы сделают свой выбор, я уверен, они сделают правильный. Основываясь особенно на нашем пятилетнем опыте работы, не сомневаюсь, что выберут достойного будущего главу города", - подчеркнул Афанасьев.

Что касается выстроенного за годы работы в Тобольске сотрудничества с компанией "Сибур", то оно продолжится на благо и Тобольска, и Тюмени, и всего региона:

Компания "Сибур" – это стратегический партнер Тюменского региона. ... Взаимодействие просто необходимо. Ведь без партнеров нельзя строить будущие планы и получать совместные выгоды. Поэтому мы продолжим теплые конструктивные взаимоотношения. Я уверен, что это будет и на благо Тобольска, и на благо Тюмени, и всему региону. 

Теги: глава Тюмени , Максим Афанасьев , Сибур , Тобольск
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