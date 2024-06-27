Афанасьев рассказал, кто станет главой Тобольска

Избранный главой города Тюмени Максим Афанасьев на вопрос журналиста о будущем главе Тобольска ответил, что это будет достойный человек.

"Депутаты Тобольской городской думы сделают свой выбор, я уверен, они сделают правильный. Основываясь особенно на нашем пятилетнем опыте работы, не сомневаюсь, что выберут достойного будущего главу города", - подчеркнул Афанасьев.

Что касается выстроенного за годы работы в Тобольске сотрудничества с компанией "Сибур", то оно продолжится на благо и Тобольска, и Тюмени, и всего региона: