Главой Тюмени избран Максим Афанасьев

Максим Афанасьев, пять лет отработавший главой города Тобольска, вернулся в администрацию Тюмени, где проработал двадцать лет, в качестве главы города. Депутаты Тюменской областной думы 27 июня единогласно (если не считать одного недействительного бюллетеня) проголосовали за его кандидатуру. В должность он вступит с 1 июля.

Помимо Афанасьева, кандидатами на должность главы города выступили председатель регионального отделения партии "Коммунисты России" Динар Абукин, замначальника Главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер и координатор городского отделения партии ЛДПР Максим Долматов. Им депутаты не отдали ни одного голоса.