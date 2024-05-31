В 1,5 раза вырос товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном

Республика Казахстан – основной внешнеторговый партнер Тюменской области среди стран СНГ. Товарооборот между нашим регионом и соседней республикой за прошлый год увеличился почти в 1,5 раза.

"Мы экспортируем нефтепромысловое оборудование и услуги, пиломатериалы, сельхозпродукцию, чековую термоленту. Из Казахстана везем изделия из пластмассы, машины и оборудование, овощи и фрукты", - пишет в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных связей обсудили тюменцы сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым.

Александр Моор рассказал о новом региональном инструменте поддержки бизнеса в условиях санкций. С 2023 года тюменским экспортерам предоставляются услуги по регистрации юрлиц, открытию расчетных счетов и аренде производственно-складских помещений на территории Республики Узбекистан. Он предложил масштабировать этот сервис и в Республике Казахстан.

Губернатор напомнил о проекте межвузовского кампуса, который строится в рамках нацпроекта "Наука и университеты": "Мы заинтересованы, чтобы в Тюмени учились в том числе студенты из Казахстана".