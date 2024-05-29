Бойцы спецподразделений Росгвардии съехались в Тюмень

Бойцы спецподразделений Уральского округа войск национальной гвардии России завершили первую в практике центра краткосрочную образовательную программу для сотрудников ведомства в Тюмени на базе филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "ВОИН".

Под руководством инструкторов, в том числе ветеранов спецназа и разведки Росгвардии, бойцы из Тюмени, Екатеринбурга, ХМАО, Челябинска и Кургана углубленно изучили направления: эксплуатация БПЛА и тактическая медицина. В пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области отметили, что обучающиеся прошли образовательную программу и итоговое комплексное занятие, выполнили отработку действий на практике и получили соответствующие сертификаты.

"Сотрудники на регулярной основе совершенствуют своё профессиональное мастерство по направлению деятельности, как на базе отрядов, так и на других площадках. Среди инструкторов центра есть ветераны спецназа Росгвардии, которые имеют за плечами колоссальный опыт борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом. Уверен их опыт, которым они делятся с молодыми сотрудниками, будет способствовать воспитанию достойных, мужественных и самоотверженных защитников Отечества. Краткосрочные программы для действующих росгвардейцев – это ещё одна возможность повышения имеющихся умений и навыков", - отметил начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин, и поблагодарил руководство центра "Воин" за сотрудничество и организацию действенных занятий.

Фото: Центр "ВОИН"