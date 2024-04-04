Моор об отчете Кабмина: Тюменская область развивается вместе с Россией

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Вместе с правительством России Тюменская область продолжит выполнять задачи, поставленные главой нашего государства Владимиром Путиным, для достижения экономического, технологического и финансового суверенитета страны. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя ежегодный отчет о деятельности кабинета министров Федеральному Собранию, с которым выступил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Рост промышленного производства превзошел самые смелые прогнозы, рассказал глава правительства РФ. По итогам отчетного года производство в целом выросло на 3,5 процента, а обрабатывающий сектор прибавил 7,5 процента. Увеличилась и его доля в структуре ВВП – почти до 13 процентов.

В Тюменской области индекс промышленного производства также демонстрирует положительную динамику. В 2023 году этот показатель вырос на 9,3 процента по сравнению с 2022 годом.

Рост продолжился и в этом году. За январь-февраль 2024 года, по предварительным данным Росстата, индекс промпроизводства составил 103,5 процента. Основной вклад традиционно внесла обрабатывающая промышленность - ее рост по сравнению с 2023 годом превысил 6 процентов.

"Укрепление технологического потенциала, рекорды в жилищном строительстве, развитие комфортной городской среды, внутреннего туризма, расширение бесплатной газификации... Это лишь малая часть достижений в 2023 году, о которых сегодня рассказал глава федерального правительства. Практически по каждому пункту можно привести примеры из Тюменской области", – отметил Александр Моор.

Благодаря поддержке президента России Владимира Путина и федерального правительства в Тюменской области происходит множество позитивных перемен, подчеркнул губернатор.

"Например, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" мы реконструируем районные больницы, строим ФАПы, обновляем санитарный транспорт и оборудование. Это напрямую влияет на продолжительность жизни тюменцев. По нацпроекту "Наука и университеты" в Тюмени появится один из 17 российских кампусов мирового уровня. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов строим транспортные развязки, дороги, школы", – напомнил Александр Моор.

Вместе со всей Россией Тюменская области поддерживает участников специальной военной операции и их семьи. Наш регион шефствует над 16 подразделениями. На закупку сложных технических средств и дополнительной экипировки для военнослужащих уже направлено более 1 миллиарда рублей.

Тюменская область продолжает динамично развиваться вместе со всей страной.