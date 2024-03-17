В России стартовал итоговый день голосования на выборах президента РФ

В Тюменской области все участки для голосования по выборам президента Российской Федерации открылись ровно в 8:00, до 20:00 там ждут всех, кто еще не сделал свой выбор.
На территории региона работают все 1 070 избирательных участков, принять участие в голосовании могут жители региона, которым исполнилось 18 лет.
По итогам второго дня явка в регионе достигла 68,29%.
Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин:
Избирательные комиссии ждут своего избирателя. Придите на избирательные участки и выразите свою волю. Сделайте свой выбор. Выбор завтрашнего дня для Тюменской области, для Российской Федерации. Ждем вас на выборах!
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