В России стартовал итоговый день голосования на выборах президента РФ

В Тюменской области все участки для голосования по выборам президента Российской Федерации открылись ровно в 8:00, до 20:00 там ждут всех, кто еще не сделал свой выбор.

На территории региона работают все 1 070 избирательных участков, принять участие в голосовании могут жители региона, которым исполнилось 18 лет.

По итогам второго дня явка в регионе достигла 68,29%.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин: