В России стартовал итоговый день голосования на выборах президента РФ

08:30 17 марта 2024
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В Тюменской области все участки для голосования по выборам президента Российской Федерации открылись ровно в 8:00, до 20:00 там ждут всех, кто еще не сделал свой выбор. 

На территории региона работают все 1 070 избирательных участков, принять участие в голосовании могут жители региона, которым исполнилось 18 лет.

По итогам второго дня явка в регионе достигла 68,29%.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин:

Избирательные комиссии ждут своего избирателя. Придите на избирательные участки и выразите свою волю. Сделайте свой выбор. Выбор завтрашнего дня для Тюменской области, для Российской Федерации. Ждем вас на выборах!

Теги: голосование , Игорь Халин , Президентские выборы
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