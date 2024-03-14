Владимир Путин в обращении к гражданам РФ: Вы определяете судьбу Отечества

Фото из архиа https://t.me/news_kremlin

15 марта во всех регионах России стартует трёхдневное голосование по выборам Президента России, накануне президент Владимир Путин обратился к жителям страны, назвав выборы крайне ответственным событием, так как их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы.

"Единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества. Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твёрдо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы – это шаг в будущее. ... Прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России", - следует из обращения.