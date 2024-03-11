Игорь Халин рассказал, как в Тюменской области впервые прошел "ИнформУИК"

В Тюменской области завершился проект "ИнформУИК", по численности проинформированных избирателей регион в УрФО занял 2 место, по России - 22 результат, сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин.

По словам Халина, перед стартом проекта было обучено более 4 тысячи обходчиков - членов участковых избирательных комиссий. Фактически работали на обходах 3950. За три недели, с 17 февраля по 7 марта, они обошли 588 669 квартир и домов (99,4% домовладений региона), провели свыше 515 тысяч интервью. Более 80% респондентов заявили, что точно примут участие в голосовании.

Для выборов президента Российской Федерации на территории Тюменской области создана 1061 участковая избирательная комиссия, соответственно, столько же избирательных участков. Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта.